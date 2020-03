Kleine Zeitung +

Corona-Einsatz Was läuft anders als beim regulären Zivildienst?

Eigentlich ist das Zivildienstservice zuständig für die Abwicklung des Zivildienstes. Jetzt springt angesichts der enormen Menge an Zuteilung und Verwaltung das Rote Kreuz in die Bresche. Ein Wegweiser für junge Freiwillige in Fragen und Antworten.