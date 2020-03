Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Donnerstagabend eine Verordnung veröffentlicht, laut der ab Freitag alle Arbeitnehmer von zu Hause aus, also im Homeoffice, arbeiten müssen - sofern dies möglich ist. Wenig später nahm man die Verordnung zurück.

Zunächst sah es so aus, als ob ab Freitag Teleworking für alle Österreicher Pflicht sei. Gesundheitsminister Anschober hatte eine entsprechende Verordnung veröffentlicht. Am späten Donnerstagabend wurde diese dann zurückgenommen. Es wird "keine verpflichtende Telearbeit" geben, betonte eine Ressort-Sprecherin. Die übrigen Maßnahmen bleiben aber aufrecht.

Die am Donnerstag von Anschober für das Wochenende angekündigte Sperre von Reha- und Kuranstalten erfolgt nun bereits am Freitag. Ausgenommen davon sind nur dringende Rehabilitationsmaßnahmen "im Anschluss an die medizinische Akutbehandlung sowie im Rahmen von Unterstützungsleistungen für Allgemeine Krankenanstalten", wie es in der Verordnung heißt.

Klargestellt wird mit der Verordnung auch, dass "Begräbnisse im engsten Familienkreis" vom Verbot des Betretens des öffentlichen Raums ausgenommen sind.