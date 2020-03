In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Wolfgang Sobotka: "In Krisen entwickeln Menschen neue Strategien." © APA/ROBERT JAEGER

Abstimmungen im Parlament müssen durch jeden einzelnen Mandatar persönlich erfolgen. In der Präsidiale diese Woche wurde darüber gestritten, was das für Abgeordnete mit Covid-19-Verdacht bedeutet. Dürfen sie an der Parlamentssitzung teilnehmen?