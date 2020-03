Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sperren in Tirol © (c) APA/EXPA/ JOHANN GRODER (EXPA/ JOHANN GRODER)

Alle Gemeinden in Tirol – inklusive Osttirols stehen seit Mitternacht unter Quarantäne. Die rund 755.000 Einwohner des Bundeslandes dürfen ihre Heimatorte nur noch zu beruflichen Zwecken verlassen oder betreten – auch das Einkaufen in Nachbargemeinden ist nur dann noch erlaubt, wenn es im eigenen Ort keinen Nahversorger gibt. Wie die „Zeit im Bild 2“ berichtete, ist die Polizei angewiesen, diese Bewegungen zu kontrollieren. Wer befragt wird, muss nachweisen, warum er sich nicht im Heimatort aufhält.

Das Bundesland hat sich praktisch selbst isoliert: Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) informierte in einer Erklärung am Mittwochabend darüber, dass alle 279 Gemeinden nach dem Epidemiegesetz unter Quarantäne gestellt werden.

Tirol gilt bereits seit Tagen als „Corona-Hotspot“ Österreichs. Mit Stand Mittwochabend lagen insgesamt 474 positive Coronavirus-Testergebnisse in Tirol vor, teilte das Land in einer Aussendung mit. Bereits im Vorfeld war Heimkehrern aus Tirol wie jenen aus Risikoländern wie Italien, Iran etc. nahegelegt worden, sich für 14 Tage freiwillig in Quarantäne zu begeben. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) erwägte auch eine Verordnung über die Heimquarantäne für alle Tirol-Heimkehrer – darunter auch jene, die auf Anweisung der Landesregierung in ihr Heimatbundesland gereist sind.

Die Quarantäne dürfte auch Auswirkungen auf die Nationalratssitzungen am Freitag und am Wochenende haben: Den Abgeordneten aus dem Bundesland wird seitens des ÖVP-Klubs empfohlen, an den Plenarsitzungen Donnerstag und Freitag nicht teilzunehmen. Bei den Grünen, die ihre Sitzungen wie die Neos nur noch virtuell abhalten, wird zudem den Mandataren aus Vorarlberg geraten, zu verzichten.