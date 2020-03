In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Zivil- und Präsenzdiener müssen damit rechnen, dass ihr Abrüsttermin verschoben wird. Junge Männer, die in den vergangenen fünf Jahren Zivildienst geleistet haben, könnten wieder aktiviert werden. Detailinformationen gibt es heute ab 15 Uhr.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HANS KLAUS TECHT

Österreichs Sicherheits- und Gesundheitssystem könnten rasch an ihre Grenzen stoßen. Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigte an, dass die Abrüsttermine der Zivildiener ausgesetzt werden. Zivildiener, die in den vergangenen fünf Jahren ihren Dienst abgeleistet haben, müssen damit rechnen, wieder aktiviert zu werden.