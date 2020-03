Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nehammer, Kurz, Anschober © APA/HERBERT NEUBAUER

Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigt weitere Schritte im Kampf gegen Corona an. Hier die wichtigsten Punkte:

"Wir erleben gerade herausfordernde Zeiten", erklärte Kurz am Beginn der Pressekonferenz.

1. Verstärktes Teleworking ab nächster Woche

2. Ab Montag werden Restaurants, Bars nur noch bis 15 Uhr offen sein, sagte Kanzler Kurz.

3. Geschäfte bleiben geschlossen - das gelte selbstverständlich nicht für Lebensmittelläden, Apotheken, Banken etc.

Das Paznauntal und St. Anton am Arlberg werden ab sofort "unter Quarantäne gestellt", erklärte Sebastian Kurz. Für die Versorgung der Menschen dort werde gesorgt.

Der Regierung sei vollkommen bewusst, dass es harte, aber notwendige Maßnahmen seien, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Kurz betonte erneut, es gehe vor allem darum, das Leben der Eltern und Großeltern besonders zu schützen.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober erklärte: "Derzeit gibt es 432 bestätigte Erkrankungen". In den letzten Tagen habe es Erhöhungen von rund 40 Prozent im Schnitt gegeben.

Anschober sorge sich um eine Entwicklung wie in der Lombardei, das Corona-Virus-verseuchte Gebiet ähnle einem "Kriegsgebiet".

"Wir wollen eine Entwicklung wie in Italien vermeiden", sagte Anschober.

Was die Kleine Zeitung schon im Vorfeld erfahren hatte:

Die Kleine Zeitung erfuhr im Vorhinein aus dem Bildungsministerium, dass die Schüler bereits am Montag zu Hause bleiben können. An den gestaffelten Schließplänen halte man zwar fest (Oberstufe ab Montag, Unterstufe ab Mittwoch), sollten Eltern aber ihre Unter-14-Jährigen bereits ab Montag zu Hause lassen, bliebe das ohne Konsequenzen, werde also nicht als unentschuldbares Fernbleiben gewertet.

Wie die Kleine Zeitung aus Regierungskreisen erfuhr, sollen Geschäftslokale, Restaurants, Bars, Gasthöfe ab Montag ihre Pforten schließen, offen bleiben werden weiterhin die Supermärkte, Apotheken, Banken und Tankstellen. Eine Ausgangssperre - wie von einigen Medien kolportiert - sei ein absoluter "Quatsch". Im ORF-Mittagsjournal sagte Innenminister Karl Nehammer wörtlich: "Es gibt natürlich keine Ausgangssperren". Nehammer erklärte außerdem wörtlich im Mittagsjournal: "Supermärkte, Apotheken, Banken bleiben geöffnet. Es gibt keinen Grund, einen Banken-Run zu machen und massenhaft Geld abzuheben."Eine Falschinformation mancher Medien sei auch, dass die öffentlichen Verkehrsmittel ab 19 Uhr nicht mehr fahren sollen. Polizisten wurden hingegen angehalten, die Streifentätigkeit zu erhöhen. Dass sie vor Supermärkten ab Montag Wache schieben sollen - auch das ein Gerücht, das kursiert - sei nicht richtig.

Der Livestream beginnt um 14 Uhr:

Eine zusätzliche Bitte aus dem Innenministerium: Aktuell kursieren offenbar auf WhatsApp und Co. dubiose Ton-Aufnahmen von „Experten aus dem BMI“, die von Ausgangssperren und Co. sowie von geheimen Lockdown-Plänen sprechen. Es geistern auch Gerüchte durch das Netz, dass die Medien darüber bewusst nicht berichten würden. Offenbar gab es schon zahlreiche panische Anrufe im Ministerium deswegen.

Wer hundertprozentig sicher sein will, möge die Coronavirus-Hotline anrufen: 0800 555 621

Wer wissen will, was Sache ist, bitte die Homepage der ⁦@kleinezeitung⁩ zu konsultieren. Wir verbreiten nur gesicherte Informationen und KEINE Fake-News, Spekulationen, Gerüchte, die in den sozialen Foren bzw. Whatsapp-Gruppen kursieren!!!! https://t.co/re2r38gD8y — Michael Jungwirth (@MichelJungwirth) March 13, 2020

Stichtag Montag

Die Menschen werden Zeit haben, sich auf neue Schritte einzustellen, deswegen würden weitere Verschärfungen erst am Montag in Kraft treten, sagte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bereits gestern Abend in einer ZIB Spezial. Kurz warnte vor Panikreaktionen und sagte, er könne gewährleisten, „dass die Versorgungssicherheit, was Lebensmittel betrifft, selbstverständlich gewährleistet ist“.

„Alle Lebensmittelgeschäfte werden selbstverständlich immer geöffnet sein zu ganz regulären Öffnungszeiten.“ Auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) betonte in der ZIB, dass essenzielle Bereiche zur Versorgung jedenfalls weiter funktionieren würden. Dazu gehörten etwa Apotheken und der Lebensmittelhandel.

So wenig Risiko wie möglich eingehen

„Alles, was nicht notwendig ist, sollte nicht stattfinden“, hatte der Kanzler bereits am Donnerstag erklärt. Das beinhalte Familienfeiern wie auch der Besuch vom Messen. „Wir haben es uns nicht leicht gemacht". In einigen Tagen könnten es 1.000 Fälle sein, in einer Woche sei man möglicherweise bei der Zehntausender-Grenze.

Kurz sieht "mehr als nur herausfordernde Wochen" auf Österreich zukommen. Es gehe einzig und allein darum, die Steigerung der Ausbreitung zu verlangsamen. Die Regierung werde daher auch weiterhin konsequent reagieren. Kurz appellierte überdies an die Politiker, selbst mit gutem Beispiel voran zu gehen und nichts zu beschwichtigen. Eine weltweite Reisewarnung wurde ausgegeben.

In Echtzeit: Das Coronavirus in Österreich und der ganzen Welt Erst Wuhan, dann die ganze Welt: Das Coronavirus kennt keine Grenzen und stellt die globalisierte Moderne auf die Probe. In fünf laufend aktualisierten Grafiken liefern wir einen kontinuierlichen Überblick über die Ausbreitung des Virus, die Zahlen der bestätigten Fälle, Geheilten und Todesfälle. JETZT DIE INTERAKTIVE GESCHICHTE LESEN

Um den Höhepunkt "vielleicht" hinter die Grippesaison zu verschieben und so das Leben älterer Menschen zu retten, hat die Regierung die drastischen Schritte wie die Einschränkungen an Unis, Schulen sowie bei Veranstaltungen verfügt, wie der Regierungschef erläuterte. "Es ist nicht möglich, das Virus aufzuhalten, aber eine Verlangsamung zu erreichen, um die Kapazitäten im Land nicht sofort über zu belasten", sagte er.

Kurz verzichtet auf den Besuch seiner Eltern

"Alles was nicht notwendig ist, sollte nicht stattfinden. Wenn sie sich fragen, soll ich etwas tun, beinhaltet das schon, dass es möglich ist darauf zu verzichten." Das gelte für den Messebesuch wie für die Familienfeier, auch im kleinen Kreis.

Mehr zum Thema Maßnahmen für Schulen Schüler lernen ab Montag per Mail und Chat, noch keine Entscheidung über Zentralmatura

Aktuelles zu Corona Elf neue Covid-Fälle in der Steiermark: Ärzte in zwei Spitälern betroffen

Coronavirus China sieht Höhepunkt der Infektionswelle überschritten

Coronavirus Ein Infizierter steckt durchschnittlich 1,62 Personen an

Coronavirus Außenministerium: Doch keine weltweite Reisewarnung

Neuerlich machte Kurz einen privaten Bezug, um darzustellen, welches Vorgehen er sich erwarte. Seinen über 70-jährigen Vater werde er nicht persönlich treffen, weil dieser zur Risikogruppe gehöre. Seine Mutter aber müsse sich um die pflegebedürftige Großmutter kümmern. Zusammengefasst: "Dort, wo es möglich ist, soll der Kontakt eingeschränkt werden."

Auch Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) kündigte weitere Maßnahmen zur Coronavirus-Bekämpfung an, sollte sich die Abflachung der Infektionskurve nicht einstellen. Die am Mittwoch von der Regierung beschlossene Einschränkung des Schulbetriebs würde sicher nicht die letzte Maßnahme gewesen sein.