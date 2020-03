Kanzler rät von Familienfeiern oder den Besuch von Messen ab. Kurz schildert im Bundesrat die Dramatik der Corona-Krise mit Zahlen. In einigen Tagen sei man an der Tausender-Grenze, eine Woche darauf bei der Zehntausender-Grenze.

Kanzler Sebastian Kurz mahnt zur Vorsicht © APA/GEORG HOCHMUTH

Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigt weitere drastische Schritte im Kampf gegen Corona an. Details wollte Kurz bei seinem Auftritt im Bundesrat vorerst keine nennen. „Alles, was nicht notwendig ist, sollte nicht stattfinden“, erklärt der Kanzler. Das beinhalte Familienfeiern wie auch der Besuch vom Messen. „Wir haben es uns nicht leicht gemacht". Derzeit gebe es bereits 300 Fälle in Österreich, in einigen Tagen werden es 1.000 sein, in einer Woche sei man möglicherweise bei der Zehntausender-Grenze.

Kurz sieht "mehr als nur herausfordernde Wochen" auf Österreich zukommen. Es gehe einzig und allein darum, die Steigerung der Ausbreitung zu verlangsamen. Die Regierung werde daher auch weiterhin konsequent reagieren. Kurz appellierte überdies an die Politiker, selbst mit gutem Beispiel voran zu gehen und nichts zu beschwichtigen.

Zahlenszenarien

Kurz hat im Bundesrat die Dramatik der Corona-Krise auch mit Zahlen geschildert. Mittlerweile sei man in Österreich bei über 300 Infizieren. In einigen Tagen sei man an der Tausender-Grenze, eine Woche darauf bei der Zehntausender-Grenze.

Um den Höhepunkt "vielleicht" hinter die Grippesaison zu verschieben und so das Leben älterer Menschen zu retten, hat die Regierung die drastischen Schritte wie die Einschränkungen an Unis, Schulen sowie bei Veranstaltungen verfügt, wie der Regierungschef erläuterte. Die Maßnahmen würden in einer Phase gesetzt, wo das noch Sinn habe: "Es ist nicht möglich, das Virus aufzuhalten, aber eine Verlangsamung zu erreichen, um die Kapazitäten im Land nicht sofort über zu belasten."

Kurz verzichtet auf den Besuch seiner Eltern

Der Kanzler appellierte an die Bundesräte, keinesfalls zu beschwichtigen: "Alles was nicht notwendig ist, sollte nicht stattfinden. Wenn sie sich fragen, soll ich etwas tun, beinhaltet das schon, dass es möglich ist darauf zu verzichten." Das gelte für den Messebesuch wie für die Familienfeier, auch im kleinen Kreis.

Neuerlich machte Kurz einen privaten Bezug, um darzustellen, welches Vorgehen er sich erwarte. Seinen über 70-jährigen Vater werde er nicht persönlich treffen, weil dieser zur Risikogruppe gehöre. Seine Mutter aber müsse sich um die pflegebedürftige Großmutter kümmern. Zusammengefasst: "Dort, wo es möglich ist, soll der Kontakt eingeschränkt werden."

Kein Publikum im Bundesrat

Die Sitzung des Bundesrats fand am Donnerstag ohne Publikum statt. Einzig Medienvertreter waren auf der Besuchergalerie erlaubt. Dass die Länderkammer zusammentreten konnte, hängt vor allem damit zusammen, dass Sitzungen entsprechender Körperschaften von der 100-Personen-Grenze für Indoor-Veranstaltungen ausgenommen sind. Denn der Bundesrat hat zwar nur 61 Mitglieder, mit Parlamentspersonal und Mitarbeitern wäre man aber wohl nahe an die Obergrenze gekommen.

Termin bei der Hotline

Auch Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat Donnerstagfrüh bei einem Medientermin bei der "AGES Infoline" in Wien angekündigt, dass es bei der Coronavirus-Bekämpfung zu weiteren Maßnahmen kommen werde, sollte sich die Abflachung der Infektionskurve nicht einstellen. Die am Mittwoch von der Regierung beschlossene Einschränkung des Schulbetriebs würde sicher nicht die letzte Maßnahme gewesen sein.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat bei dieser Gelegenheit das derzeit starke Ansteigen der positiven Coronavirus-Fälle bestätigt. "Derzeit sind wir in einem sehr, sehr starken Prozess des Ansteigens", sagte Anschober. "Gestern in der Früh waren es 202 Erkrankungsfälle, jetzt gerade sind wir bei 302. Würde diese Kurve so weitergehen, hätten wir bereits in einer Woche sehr, sehr hohe Zahlen. Daher geht es darum, eine Verzögerung zu erreichen."