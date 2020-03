Bei der Einreise aus Italien ist ab Montag mit Staus zu rechnen. An den Grenzen wird der Verkehr verlangsamt, um punktuelle Gesundheitschecks vorzunehmen. Maschinen aus Mailand und Bologna dürfen nicht mehr in Wien landen.

Anschober bei den EU-Kollegen © (c) APA/AFP/JOHN THYS

Die Regierung ergreift weitere drastische Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus. Österreich hat ein Landeverbot für Flugzeuge aus Mailand und Bologna verhängt. Das sei mit den italienischen Flughäfen so besprochen, betonte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz im Innenministerium. In Italien ist die Zahl der Todesopfer im Laufe des Freitags auf fast 200 angestiegen, 4000 Personen sind infiziert.

Auch Maschinen aus dem Iran und Südkorea dürfen künftig nicht mehr den Flughafen in Wien anfliegen. Außerdem wird es punktuelle Fieberchecks an der Grenze zu Italien geben, orientieren werde man sich allem an den Kennzeichen, sagte Kurz. Ziel der Maßnahme ist es, den Reiseverkehrs zwischen Österreich und Italien zu drosseln. Oberitalien, insbesondere die Lombardei, ist derzeit der größte "Infektionsherd" in Europa

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ergänzte, dass Flugpassagiere aus den vom Corona-Virus betroffenen Drittstaaten – also Teile Chinas, Südkoreas und des Iran – als Einreisevoraussetzung eine Arztbestätigung brauchen. In den Abendstunden wurden entsprechende Verordnungen bereits veröffentlicht.