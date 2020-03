Gesundheitsminister Anschober ist krank, aber fieberfrei

Anschober musste seinen für Montag geplanten Medienauftritt absagen, will aber am Dienstag wieder die Arbeit im Büro aufnehmen.

Leichte Halsentzündung: Anschober © APA/HANS PUNZ

Gesundheitsminister Rudi Anschober musste seinen für heute geplanten Medienauftritt krankheitsbedingt absagen. Anschober sei an einer leichten Halsentzündung erkrankt, heißt es gegenüber der Kleinen Zeitung, Fieber habe er keines. Am Dienstag will der Gesundheitsminister wieder die Arbeit aufnehmen, am Montag habe er sich geschont.