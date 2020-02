Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heinz-Christian Strache © APA/HANS KLAUS TECHT

Heinz-Christian Strache ist gekommen, um zu bleiben. Wer daran in den 15 Jahren seiner politischen Karriere gezweifelt hat, wurde in den letzten zehn Monaten eines Besseren belehrt. Wir erinnern uns: Ein Video einer durchzechten Nacht in Ibiza sprengt die türkis-blaue Regierung, wenig später kostet eine Spesenaffäre die FPÖ die Nationalratswahl. Beide Male steht Strache im Auge des Orkans. Die Justiz ermittelt, er zieht sich aus der Politik zurück. Fünf Monate später verkündet er vor applaudierenden Anhängern seine Rückkehr.