Zwischen Mobilmachung und routiniertem Abwiegeln: Der Staat mäandert beim Coronavirus beängstigend herum. Das liegt auch an den Zwängen des politischen Überlebens. Ein Kommentar zum Umgang mit der Corona-Krise.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Krisenstab der Bundesregierung: Kanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Rudi Anschober © APA/HELMUT FOHRINGER

Bei terroristischen Attacken auf freie Gesellschaften hat sich über die Jahre ein Leitsatz herausgeschält: Wer die Freiheit zu stark beschränkt, um die Sicherheit zu bewahren, der wird am Ende beides verlieren. Das kommt einem in den Sinn, wenn man das staatliche Handeln in Sachen Coronavirus beobachtet.