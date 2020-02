Erste Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: Österreichs Iron Lady

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Klaudia Tanner bei der Amtsübergabe © (c) APA/HERBERT PFARRHOFER (HERBERT PFARRHOFER)

Rhetorisches Trommelfeuer scheint ihr nicht fremd zu sein. „Airbus wird mich noch kennenlernen“, schoss Klaudia Tanner vor wenigen Tagen in Richtung des internationalen Rüstungskonzerns scharf. Kämpferisch forderte sie „endlich Wahrheit und Klarheit“ und „vollumfassende Kooperation“ in der Causa Eurofighter – einem Fall, der seit Jahren die Justiz, die Politik, das Bundesheer und involvierte Unternehmen beschäftigt. Und Tanner ließ nicht locker. Auch eine Rückabwicklung der mit 1,8 Milliarden Euro größten Beschaffungsaktion der Zweiten Republik sei „eine Option“.



Von Verteidigung war da von Österreichs erster Verteidigungsministerin wenig zu hören. Auch wenn die Angriffe etwas von Silvesterraketen hatten: laut, hell – aber sonst? Airbus ließ einen schon akkordierten Gesprächstermin per E-Mail platzen. Ihr Geduldsfaden sei nun gerissen, polterte Tanner und drohte mit Klage. Die schroffe Wortwahl, der düstere Blick, das nach vorne gestreckte Kinn, die reduzierte, aber akkurate Gestik, der entschlossene Schritt. In ihrem ganzen Auftreten erinnert die 49-Jährige an andere Absolventen der politischen Schule, aus der sie kommt: Niederösterreich. Man sieht Tanner und hört Johanna Mikl-Leitner, Erwin Pröll, Wolfgang Sobotka, mit Abstrichen auch Ernst Strasser.