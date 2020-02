In Anwesenheit von Kurz und Kogler wird Christoph Grabenwarter heute als neuer Präsident des Verfassungsgerichtshofs angelobt. Sein Schwerpunkt sind die Menschenrechte, er kam über die ÖVP. Bei der Ernennung des neuen Vize haben die Grünen ein gewichtiges Wort mitzureden.

Christoph Grabenwarter, ein geborener Steirer © Akos Burg

Die Ernennung und Angelobung von Christoph Grabenwarter zum neuen Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen geht heute über die Bühne. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) werden bei der Zeremonie anwesend sein.

Van der Bellen wird dabei zunächst eine kurze Ansprache halten und danach die Gelöbnisformel verlesen. Mit seinem Handschlag und seiner Unterschrift wird der neue VfGH-Präsident dann geloben, dass er "die Verfassung und alle Gesetze der Republik getreulich beobachten und meine Pflicht nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen" werde.

Wir übertragen live ab 12 Uhr:

Der 1966 geborene Steirer ist seit 2005 am VfGH als Richter tätig, zum Vizepräsidenten war er 2018 bestellt worden. Grabenwarter wird der schwarzen, heute türkisen Reichshälfte zugerechnet. In den Nuller-Jahren war er für die ÖVP im Verfassungskonvent aktiv. Sieben der übrigen 13 Mitglieder, die an Abstimmungen über Erkenntnisse teilnehmen - der Präsident tut dies nur ausnahmsweise - wurden von ÖVP oder FPÖ nominiert.

Zur Person Geboren wurde Christoph Grabenwarter am 4. August 1966 in Bruck/Mur. Mit Doktorat abgeschlossen hat er die Studien Jus und Handelswissenschaften. Lehrtätigkeiten übte er an den Unis Linz (bis 1999), Bonn (bis 2002) und Graz (bis 2008) aus. Seither ist er bis heute Professor an der Wirtschaftsuniversität Wien. Mitglied des VfGH ist er seit 2005, seit 2018 Vizepräsident des Höchstgerichts. Für einen Verfassungsrichter sehr juvenil war Grabenwarter, als er mit 38 vom damaligen Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) verkündet wurde. Seither ist er noch bei jeder Präsidenten-Ernennung im Favoritenkreis gewesen. Wichtiges Thema in Grabenwarters Karriere waren stets die Menschenrechte. Ein Standardwerk über die Menschenrechtskonvention ist bereits in der sechsten Ausgabe verfügbar. Als Mitglied der Venedig-Kommission des Europarates hat der neue VfGH-Präsident zahlreiche Gutachten über die umstrittenen Justizreformen in Ungarn und Polen verfasst. Privat ist der Vater zweier Töchter mit der Notarin Alice Grabenwarter verheiratet. Hat er Freizeit, zieht es ihn in die Berge, egal ob im Sommer oder Winter.

Grabenwarter kann bis Ende 2036 im Amt bleiben. Das wäre die dritt-längste Amtsdauer - ist Grabenwarter doch bei seiner Angelobung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen auch der drittjüngste Präsident. Und er ist der erste Steirer, der den VfGH leitet.

Die Amtsdauer der VfGH-Präsidenten ist gesetzlich beschränkt: Sie können bis zum Ende des Jahres im Amt bleiben, in dem sie 70 Jahre alt werden. Das schöpfen sie in der Regel aus.

Die Macht des Präsidenten Der Verfassungsgerichtshof ist eines der drei Höchstgerichte im Land, er entscheidet über Rechtmäßigkeit von Gesetzen und Verordnungen, die Anfechtung von Wahlen und über Anklagen gegen oberste Organe wie Bundespräsident, Minister oder Landeshauptleute wegen Verletzung der Bundesverfassung. Der Präsident ist einer von 14, führt den Vorsitz bei Verhandlungen, weist den anderen Mitgliedern die Rechtssachen zu und kann eine mündliche (öffentliche) Verhandlung anordnen. Normalerweise hat er kein Stimmrecht, nur bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. Aber seine Mitsprache und Intervention haben Gewicht, und die Rolle des Präsidenten im Auftreten in der Öffentlichkeit ist in den vergangenen Jahren zusehends stärker geworden.

Neuer Vize steht noch nicht fest

Wer Grabenwarter als Vizepräsident oder -präsidentin nachfolgt, steht noch nicht fest. Nach der Ernennung des neuen VfGH-Präsidenten durch den Bundespräsidenten muss der Posten binnen eines Monats ausgeschrieben werden. Sollte der Vizepräsident aus den Reihen des bestehenden Gremiums kommen, muss die offene Position eines Mitglieds wiederum binnen eines Monats ausgeschrieben werden.

Das Nominierungsrecht für den Vizepräsidenten hat die Bundesregierung - und dort wohl die Grünen, sitzt Grabenwarter doch auf einem ÖVP-Ticket. Kämen die Grünen beim Vizepräsidenten nicht zum Zug, könnten sie ein neues Mitglied nur dann vorschlagen, wenn ein bisheriges VfGH-Mitglied aufsteigt. Vizepräsident können laut Bundesverfassungsgesetz nur Richter, Verwaltungsbeamte oder Universitätsprofessoren eines rechtswissenschaftlichen Fachs werden.

Verjüngung, aber kaum Frauen

Mit ihrer Nachbesetzung ist eine große Verjüngungswelle am Gerichtshof abgeschlossen. Seit 2008 wurden bereits elf (und bald 12) der 14 Verfassungsrichter ersetzt - überwiegend weil sie die Altersgrenze von 70 Jahren erreicht hatten, teilweise aus Gesundheitsgründen.

Brigitte Bierleins Nachbesetzung wird die einzige der aktuellen Regierung sein - wenn die nächste Nationalratswahl nicht wieder vorgezogen wird. Denn die nächste, die zur 70er-Feier lädt, ist Claudia Kahr, im Jahr 2025. Nach ihr muss Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP-Ticket) Ende 2027 den Gerichtshof verlassen.

Kahr ist eines der fünf SPÖ-nominierten Mitglieder - und eine von derzeit nur vier Frauen. Deutlich angehoben werden kann die Frauenquote erst in rund zehn Jahren: Von 2029 bis 2032 erreichen sechs der 14 Mitglieder das Pensionsalter.