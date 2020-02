Der heutige Montag wird zum Lostag für die private Sozialwirtschaft. Arbeitgeber und Arbeitnehmer treffen sich am Nachmittag zur vorerst letzten KV-Runde. Einigen sie sich nicht auf die 35-Stunden-Woche, kommt es am Mittwoch zu ersten Warnstreiks in Pflegeeinrichtungen, sagt die Gewerkschaft.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Vorwoche kam es in mehreren österreichischen Städten zu Kundgebungen für die 35-Stunden-Woche © APA/GEORG HOCHMUTH

Im Ringen um den Kollektivvertrag für 125.000 Beschäftigte in der privaten Sozialwirtschaft ist am heutigen Montag ein entscheidender Tag. Finden die Verhandler der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer keine Lösung, dürfte es am Mittwoch zu ersten Warnstreiks in privaten Pflegeeinrichtungen kommen, erklärt Verhandlerin Michaela Guglberger (Vida) der Kleinen Zeitung.