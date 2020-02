Facebook

Bundeskanzler Sebastian Kurz © APA/ROLAND SCHLAGER

Guten Morgen!

Wie ist das so, wenn man als Journalist zu einem "Hintergrundgespräch" mit einem Regierungschef eingeladen wird? Nervig verführerisch. Verführerisch, weil man eingeladen wird, nervig, weil man ohne Geschichte spät nachts heimfährt. Hintergrundgespräche finden oft an den Tagesrändern statt und sehr oft an jenen Orten, wo die Macht sesshaft ist. Das ergibt eine gewisse Aura, gegen die man immunisiert sein sollte, sonst hat man schon verloren und im Beruf nichts zu suchen. Die Polizisten am Schranken und an den Drehkreuzen winken einen durch. Sie wissen Bescheid. Hinauf über die barocke Feststiege, nur noch wenige Lichter sind an. Vorbei an den leeren, finsteren Vorzimmern. Der Kanzler kommt einem persönlich entgegen. Im Saal ist der Tisch gedeckt. Auf der Ablage stehen Weine. Man sitzt unter Kronleuchtern. Man wird ins Vertrauen gezogen. Der Kanzler, eben noch in Prag, hat die Krawatte abgelegt. Zwischendurch steht er auf und schenkt selbst nach. An der Wand Hermann Nitsch und ein Foto von Figl, der den Saal als Erster benützt hat. Weiter weg ein Stehtisch mit den Zeitungen von morgen.