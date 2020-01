Facebook

Susanne Wiesinger lieferte als Ombudsfrau für Wertefragen und Kulturkonflikte einen umfangreichen Tätigkeitsbericht ab © Alexander Danner

Susanne Wiesinger hat viel Staub aufgewirbelt mit ihrem Buch "Machtkampf im Ministerium", in dem die Ombudsfrau für Wertefragen und Kulturkonflikte politischen Einfluss auf Schulen beklagt. Bildungsminister Heinz Faßmann hat sie ja daraufhin freigestellt. Ihr offizieller 135-seitiger Tätigkeitsbericht, den sie zu ihrem Thema geliefert hat, ist da ein wenig untergegangen. Sie zitiert darin zahlreiche Studien und führt Beispiele aus ihren Gesprächen als Ombudsfrau an. Wiesinger ortet sechs Problemfelder an Schulen, insbesondere „Brennpunktschulen“: