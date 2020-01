Wahllokale in Niederösterreich geöffnet: In den 567 Gemeinden gibt es mit 750.486 Frauen und 708.558 Männern insgesamt 1,459.044 Stimmberechtigte.

Kreative Wahlplakate in St. Veit/Gölsen in Niederösterreich © (c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

Bei den NÖ Kommunalwahlen in 567 der 573 Gemeinden des Landes am kommenden Sonntag treten 1.851 Listen oder um sieben mehr als vor fünf Jahren an. 11.640 Mandate werden vergeben. Es gibt 1,459.072 Stimmberechtigte (750.502 Frauen, 708.570 Männer), um 38.455 weniger als 2015. In allen 567 Gemeinden ist nur die ÖVP vertreten.

Die Volkspartei bringt es sogar auf 570 Kandidaturen. In Pöggstall und Münichreith-Laimbach (beide Bezirk Melk) sowie in Tullnerbach (Bezirk St. Pölten) gibt es jeweils zwei ÖVP-nahe Listen. Die Partei verteidigt am 26. Jänner 431 Bürgermeisterposten. 45 der Stadt- bzw. Ortschefs sind weiblich.

VP-Solo: In acht Gemeinden tritt nur die ÖVP an

Jeweils zum "schwarzen Solo" werden die Wahlen einmal mehr in Aderklaa und Parbasdorf (beide Bezirk Gänserndorf) sowie in Moorbad Harbach, weiters in Reingers (beide Bezirk Gmünd), Röhrenbach (Bezirk Horn), Waldkirchen a.d. Thaya (Bezirk Waidhofen a.d. Thaya), Altmelon (Bezirk Zwettl) und in Gerersdorf (Bezirk St. Pölten). In diesen acht Gemeinden stellt sich nur die ÖVP den Wählern.

Die SPÖ hat 546 Kandidaturen in 545 Gemeinden abgegeben. In Spitz (Bezirk Krems-Land) treten zwei rote Listen an. Die Sozialdemokratie stellt 119 Stadt- und Ortschefs, unter ihnen 23 Frauen.

Die Freiheitlichen kandidieren in 365 Gemeinden, die Grüne in 126 und die NEOS in 37. Zudem bewerben sich 207 unabhängigen Listen, "die keiner Partei zuzuordnen sind". Sie verfügen aktuell über 17 Bürgermeister.

Die Wahlbeteiligung vor fünf Jahren betrug 65,8 Prozent und war damit um 5,8 Prozentpunkte niedriger als 2010. Auf die ÖVP entfielen 50,3 Prozent der Stimmen, auf die SPÖ 31 Prozent. Die Freiheitlichen erhielten 7,8, die Grünen 4,5, die NEOS 0,9, sonstige Listen 5,6 Prozent. In diesem Jahr wird die Landeshauptwahlbehörde laut ihrem Leiter, Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP), "kein fiktives Niederösterreich-Ergebnis" veröffentlichen.

Andere Termine für 7 Gemeinden

Mit 35.456 Stimmberechtigten ist Wiener Neustadt die mit Abstand größte Stadt, in der gewählt wird. Es folgen Klosterneuburg (26.323), Baden (23.556), Amstetten (19.324) und Mödling (18.214). Die kleinste Gemeinde bei den Urnengängen am letzten Sonntag im Jänner ist Großhofen (Bezirk Gänserndorf) mit 96 Wahlberechtigten.

St. Pölten, Krems und Waidhofen an der Ybbs wählen ihre Gemeinderäte traditionell zu anderen Terminen. Keine Urnengänge gibt es zudem in Stockerau (Bezirk Korneuburg), Wolkersdorf im Weinviertel und Pillichsdorf (beide Bezirk Mistelbach). Die dortigen Wahlen vom 24. März 2019 gelten gemäß NÖ Gemeinderatswahlordnung als allgemeine Gemeinderatswahlen 2020 und werden sich demnach auch in den Ergebnislisten vom 26. Jänner finden.

In 18 der 567 Gemeinden, in denen am kommenden Sonntag zur Stimmabgabe gerufen wird, gibt es mehr als 10.000 Wahlberechtigte. Neunkirchen (10.063) übersprang die fünfstellige Marke knapp.

In den Gemeinden mit mehr als 10.000 Stimmberechtigten stellt die ÖVP elf, die SPÖ sechs Bürgermeister. Die größte Kommune mit einem Listen-Stadtchef (Liste Flammer) ist Bad Vöslau (10.816 Wahlberechtigte). Die Bürgermeister werden in Niederösterreich nicht direkt gewählt, sondern nach den Kommunalwahlen von den dann neu zusammengesetzten Gemeinderäten.