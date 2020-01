Seit dem Amtsantritt der türkis-grünen Regierung drängen türkise Politiker ihre grünen Partner ins Eck. Wenn die ÖVP nicht lernt, wie man einen Partner leben lässt, ist es mit dem Bild der schönen neuen Gegenwelt, das Sebastian Kurz in Davos gemalt hat, bald aus.

Kanzler Kurz in Davos © KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

ÖVP-Chef Sebastian Kurz wird quer durch Europa als Hoffnungsträger gehypt: Zuletzt nicht so sehr wegen seiner eigenen Führungsstärke, die ihn in der Causa Ibiza nicht davor bewahrte, dass seine türkis-blaue Regierung zerbrach, sondern wegen seiner Bereitschaft, daraus zu lernen, es mit einem neuen Partner zu versuchen, eine Partnerschaft in den Mittelpunkt seines Tuns zu stellen, die nicht vom schieren Machterhalt sondern von einem Aufbruch zu einer neuen Art von Politik geprägt sein soll.