Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mittlerweile sprechen die Organisatoren schon von mehr als 1800 Teilnehmern © APA/HERBERT P. OCZERET

Die Wiener Hofburg ist heute am Abend wieder Schauplatz des freiheitlichen Akademikerballs. Seit 17 Uhr wird auf der Straße gegen den Ball protestiert, Kritiker sehen darin ein internationales Vernetzungstreffen Rechtsextremer. Rund um die Hofburg gilt erneut eine Platzsperre, Verkehrsbehinderungen sind zu erwarten. Prominenter Ballgast ist FPÖ-Chef Norbert Hofer, der auch eine Rede halten wird. Wir berichten live!

Der Demonstrationszug gegen den freiheitlichen Akademikerball in der Wiener Hofburg hat sich am Freitagabend gegen 18.00 Uhr vom Hauptgebäude der Universität Wien aus in Bewegung gesetzt. Die Polizei zählte rund 800 Teilnehmer, die Organisatoren sprachen von knapp über 1.000. Laut Exekutive verlief vorerst alles friedlich.

Die Protestierenden hatten sich ab 17.00 Uhr beim Schottentor versammelt. Organisiert wurden die Proteste abermals von der Plattform "Offensive gegen Rechts". Das Motto lautet "FPÖ-Burschiball blockieren". Auch die Bewegung "Omas gegen Rechts" war zahlreich vertreten.

Die Teilnehmer machten sich, ausgestattet mit Trommeln und einem "No Pasaran"-Transparent ("Kein Durchkommen", Anm.) sowie einem Lkw an der Spitze, auf ihren Marsch durch die Innenstadt. Dabei wurden die obligaten Parolen wie "Alerta, Alerta, Antifascista" skandiert. Bei der Staatsoper war eine Abschlusskundgebung geplant.

Großer Polizeieinsatz

Die Polizei stand mit 1.600 Beamten im Einsatz. Dass das Platzverbot heuer etwas größer gefasst war als im Jahr davor, habe "einsatztaktischen Gründe", hieß es. Die Sperren und Behinderungen sollen aber so klein als möglich gehalten werden.

In der Hofburg selbst trafen am frühen Abend die ersten Dinnergäste ein. Ab 20.00 Uhr werden die erste Ballgäste erwartet. FPÖ-Chef Norbert Hofer wird im Rahmen der Eröffnung (ca. 21.00 Uhr ) eine kurze Rede beim Burschenschafterball halten.

Akademikerball: Protest und Sperrzonen rund um FPÖ-Veranstaltung Die Wiener Hofburg war wieder Schauplatz des freiheitlichen Akademikerballs. Auf der Straße gegen den Ball protestiert, Kritiker sehen darin ein internationales Vernetzungstreffen Rechtsextremer. (c) APA/HERBERT P. OCZERET (HERBERT P. OCZERET) Organisiert wurden die Proteste neuerlich von der Plattform "Offensive gegen Rechts". (c) APA/HERBERT P. OCZERET (HERBERT P. OCZERET) Das Motto lautete "FPÖ-Burschiball blockieren". (c) APA/HERBERT P. OCZERET (HERBERT P. OCZERET) (c) APA/HERBERT P. OCZERET (HERBERT P. OCZERET) (c) APA/HERBERT P. OCZERET (HERBERT P. OCZERET) (c) APA/HERBERT P. OCZERET (HERBERT P. OCZERET) (c) APA/HERBERT P. OCZERET (HERBERT P. OCZERET) (c) APA/HERBERT P. OCZERET (HERBERT P. OCZERET) (c) APA/HERBERT P. OCZERET (HERBERT P. OCZERET) (c) APA/HERBERT P. OCZERET (HERBERT P. OCZERET) 1 /10

Scharfe Kritik von der SPÖ

Scharfe Kritik an der Teilnahme Hofers am Ball übte im Vorfeld die SPÖ: "Der Akademikerball gilt nicht umsonst als Treffpunkt und Vernetzungsdrehscheibe für Rechtsextreme aus dem In- und Ausland. Es ist nicht tragbar, und gegen jeden politischen Anstand, wenn offizielle Vertreter des Parlaments daran teilnehmen", verwies SPÖ-Abgeordnete Sabine Schatz am Donnerstag auf Hofers Stellung als Dritter Nationalratspräsident. Im Vorfeld des Balles gab es auch Aufregung um einen möglichen, aber noch nicht bestätigte Besuch von Identitären-Chef Martin Sellner. SPÖ und ÖVP kritisierten fehlende Distanz der FPÖ zum Rechtsextremismus.

In der Vergangenheit hatte der Akademikerball (früher: "WKR-Ball") für teils wütende Proteste aus dem linken Lager gesorgt. Insbesondere im Jahr 2014 kam es zu zahlreichen Sachbeschädigungen und auch zu einer erheblichen Anzahl an verletzten Demonstranten und Polizisten. In den vergangenen Jahren beruhigte sich die Situation auf den Demonstrationen aber deutlich.

Der Unmut richtete sich stets vorwiegend gegen deutsch-nationale Burschenschafter, die bereits seit 1952 die Veranstaltung ausrichteten und prägten. Bis 2012 wurde die Veranstaltung vom Wiener Korporationsring (WKR) organisiert. Nach Differenzen mit der Wiener Hofburg übernahm die FPÖ Wien die Organisation, die ihn in Akademikerball umtaufte.