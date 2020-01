Facebook

Peter Pilz: Zieht sich zurück auf die Rolle des Berichterstatters © APA/Herbert Pfarrhofer

Peter Pilz tritt nach seinem Scheitern bei der Nationalratswahl nicht bei der Gemeinderatswahl in der Bundeshauptstadt an. Er werde nicht in Wien kandidieren sondern über die Zukunft Wiens berichten, erklärte der Ex-Grüne und Gründer von JETZT am Mittwoch in seinem Online-Medium zackzack.at.

Im Oktober hatte Pilz ein Antreten angedeutet, indem er die Wien-Wahl als "nächste Chance" bezeichnete.

Im Oktober hatte der Parlamentsklub der Liste "Jetzt", die den Wiedereinzug bei der Nationalratswahl nicht geschafft hatte, seine letzte Pressekonferenz abgehalten. Am Podium saßen die beiden Klubobmänner Bruno Rossmann und Wolfgang Zinggl sowie der Abgeordnete Alfred Noll, Parteigründer Peter Pilz nahm daran nicht mehr teil. Rossmann kündigte damals an, dass die Liste auch die 1,4 Mio. Euro an Klubfinanzierung zurückzahlen werde. Die Abwicklung werde sich aber noch mehrere Monate ziehen.