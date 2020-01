Die neue Matura mit Pflegeausbildung wird im Rahmen eines Schulversuchs an vier bis fünf Standorten in Österreich ausprobiert, nach einem Jahr wird evaluiert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

75.000 Pflegekräfte werden bis zum Jahr 2030 fehlen © highwaystarz - stock.adobe.com

Rudolf Anschober (Grüne) hat heute seinen ersten Auftritt im Ministerrats-Foyer: Er wird der Presse die neue Matura mit Pflegeausbildung vorstellen. Gleichzeitig werden auch die Kollektivvertragsverhandlungen für die Sozialberufe ein Thema sein - diese gehen heute in die dritte Runde.

Beim Ministerratsfoyer wird künftig nicht der Kanzler auftreten, sondern der Ball liegt, wie berichtet, bei den Regierungskoordinatoren, Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Die Fachminister werden jeweils beigezogen, so wie heute ebene Rudi Anschober sowie Innenminister Karl Nehammer - er wird die Aufstockung der zusätzlichen Polizeikräfte um insgesamt 4.300 statt wie bisher geplant 4.100 Leute bis zum Jahr 2023 präsentieren.

Wir übertragen live ab ca. 11.30 Uhr.

GPA-Chefin Barbara Teiber erinnerte im Gespräch mit dem Ö-1-Morgenjournal daran, dass es vor allem darum gehe, die Arbeitsbedingungen in den Pflegeberufen zu verbessern, um dem Personalmangel zu entgegnen. Sie sprach sich vehement für einen ersten Schritt in Richtung 30-Stunden-Woche aus. Bisher sei man mit diesem Ansinnen gescheitert. Nur einen zusätzlichen Urlaubstag habe man im Vorjahr herausverhandelt.

Bei der Forderung nach der 30-Stunden-Woche geht es einerseits um eine Maßnahme, die der Verdichtung der Arbeitsbelastung entgegenwirken soll, zum anderen um eine Annäherung an die Realität: 70 Prozent der Pflegekräfte arbeiten in Teilzeit, vor allem sind es Frauen. Eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich würde bedeuten, dass ihr Gehalt entsprechend ansteigt.

Zahl der Pflegegeldbezieher steigt Die Zahl der Pflegegeldbezieher ist im

Jahresvergleich neuerlich gestiegen. Im Dezember 2019 erhielten 466.360 Personen die Geldleistung. Das bedeutet einen Anstieg

um 1,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Pflegebedürftigkeit: 28,1 Prozent der Pflegelgeldbezieher entfielen zuletzt auf Stufe 1, 21,4 Prozent auf Stufe 2, 18,2 Prozent auf Stufe 3, 14,7 Prozent auf Stufe 4, 11,3 Prozent auf Stufe 5, 4,4 Prozent auf Stufe 6 und zwei Prozent auf die Stufe 7, also jene mit dem höchsten Pflegebedarf. Die Einstufung in die einzelnen Pflegestufen orientiert sich nach dem Pflegebedarf nach Stunden. Von den 466.360 Pflegegeldbeziehern war erneut die klare Mehrheit weiblich. 293.015 Frauen (62,8 Prozent) und 173.345 Männer (37,2 Prozent) befanden sich im Dezember unter den Betroffenen. Das Pflegegeld, das seit seiner Einführung 1993 kontinuierlich an Wert verloren hatte, wurde mit Jänner 2020 angehoben und wird nun jährlich valorisiert. Die Geldleistung wurde davor erst fünf Mal erhöht, zuletzt 2016. Laut Experten soll das Pflegegeld in den vergangenen 25 Jahren rund 35 Prozent an Wert verloren haben. Die Höhe des Pflegegeldes und der angenommene Pflegebedarf pro Monat: Stufe 1: 160,10 Euro (65 Stunden)

Stufe 2: 295,20 Euro (95 Stunden)

Stufe 3: 459,90 Euro (120 Stunden)

Stufe 4: 489,80 Euro (160 Stunden)

Stufe 5: 936,90 Euro (180 Stunden)

Stufe 6: 3.308,30 Euro (180 Stunden)

Stufe 7: 1.719,30 Euro (180 Stunden)

Die Matura mit Pflegeausbildung werde wenig bringen, wenn die Arbeitsbedingungen nicht besser und der Beruf nicht attraktiver für junge Leute wird, so Teiber.

Auch Anschober weiß, dass die Zahl der verfügbaren Arbeitskräfte nicht automatisch sprunghaft steigen wird. Ihm ist es wichtig, mehr junge Leute auf den Weg zu bringen, ihnen eine neue Perspektive zu geben. Jugendliche mit 15 in ein Pflegeheim zu schicken macht auch für ihn - so wie für Kritiker des Projekts - wenig Sinn.

Sozial- und Gesundheitsminister Rudi Anschober: Das Pilotprojekt mit rund 150 Schülern wird nach einem Jahr evaluiert Foto © APA/HANS PUNZ

In den ersten beiden Jahren des Ausbildungsprogrammes, das an vier bis fünf Standorten quer durch Österreich im Rahmen eines Schulversuchs mit zunächst 150 Schülern in Form einer HTL realisiert werden soll, wird die Schulausbildung in Richtung Matura im Mittelpunkt stehen. Erst in einer späteren Phase erfolgt die praktische Ausbildung in der Pflege.

75.000 Fachkräfte in der Pflege werden bis zum Jahr 2030 fehlen. Die Matura mit Pflegeausbildung sowie eine dreijährige Fachschule sollen die Zahl der verfügbaren Pflegefachkräfte spürbar erhöhen.