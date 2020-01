Kleine Zeitung +

35-Stunden-Woche Sozialwirtschafts-KV: Gutes Klima, aber Einigung weit entfernt

Dass die Regierung als erstes die Pflegeproblematik in Angriff nimmt, begrüßt die Sozialwirtschaft. In der am Mittwoch stattfindenden KV-Runde hilft das noch wenig. Die Probleme sind akut und die Positionen der Sozialpartner weit voneinander entfernt.