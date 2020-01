Facebook

Steirerball in der Hofburg ©

Wien ist nicht nur am Abend des heutigen Steirerballs fest in steirischer Hand. Mit Werner Kogler stellt die grüne Mark erstmals seit 30 Jahren den Vizekanzler, der letzte stellvertretende Regierungschefs war der Erfinder der öko-sozialen Marktwirtschaft, Josef Riegler. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) haben genauso steirische Wurzeln wie die Präsidenten der wichtigsten Kontrollgremien der Republik, Margit Kraker (Rechnungshof) und Christoph Grabenwarter (VfGH), oder Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann. Kogler, Gewessler, Aschbacher und Kraker haben sich am heutigen Abend in der Hofburg angesagt, Kogler kommt von seinem ersten Termin als Sportminister, Österreichs Auftaktmatch bei der Handball-EM gegen Tschechien.