Interview mit Leonore Gewessler"Das Pendeln muss ökologischer werden"

Leonore Gewessler, geboren 1977 in Graz, wo sie 1995 maturierte. Sie studierte Politikwissenschaft in Wien, leitete ab 2008 die „Green European Foundation“ in Brüssel und war ab 2014 Geschäftsführerin der österreichischen Umwelt-NGO Global 2000.

Seit 7. Jänner ist sie für die Grünen Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Infrastruktur und Technologie.