Erst seit einer Woche in Kraft, will die Regierung die beliebte Hacklerregelung schon in Pension schicken. Die Debatte verunsichert Betroffene, denn noch ist wenig konkret. Die Arbeiterkammer sagt, was jetzt Sache ist.

Seit 1. Jänner ist die neue Hacklerregelung in Kraft. Nun ist offen, wie lange noch. © Elmar Gubisch

In Minute 36 des ORF-Doppelinterviews am Dienstagabend machte Kanzler Sebastian Kurz klar, dass er die neue, seit 1. Jänner geltende Hacklerregelung in dieser Form in den Ruhestand schicken will: Die „Husch-Pfusch-Regelung“ sei alles andere als gerecht, sie müsse repariert werden, sagte Kurz.