Die FPÖ will bei ihrer Klausur im steirischen Leoben nicht nur die Parteireform auf Schiene bringen, sondern auch einen Wechsel an der Spitze diskutieren. Harald Vilimsky bestätigt Abgang als Generalsekretär.

Harald Vilimsky © (c) APA/HANS KLAUS TECHT

Die FPÖ will bei ihrer Klausur im steirischen Leoben nicht nur die Parteireform auf Schiene bringen, sondern auch einen Wechsel an der Spitze diskutieren. So könnte zumindest einer der beiden Generalsekretäre Christian Hafenecker und Harald Vilimsky ausgetauscht werden, wie der "Kurier" berichtete. "Es wird auch Personelles besprochen", bestätigte FPÖ-Chef Norbert Hofer der APA.