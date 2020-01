Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Mittelpunkt: Werner Kogler © APA/BARBARA GINDL

Die von ÖVP und Grünen vereinbarte Koalition hat heute die letzte Hürde vor sich. Bei einem außerordentlichen Bundeskongress der Grünen in Salzburg stimmen 275 Delegierte über die Regierungsbeteiligung und den Pakt mit der ÖVP sowie über das grüne Regierungsteam ab.

Werner Kogler am Wort

Im Saal ist offensichtlich als Beobachter auch der deutsche Botschafter in Österreich, Ralph Beste, er wird ausdrücklich begrüßt. Auch Grüne aus Bayern sind zu Gast, ebenso ein Vertreter der US-Botschaft.

Inzwischen ist Bundessprecher Werner Kogler am Wort, wie gewohnt ohne Sakko, aber mit aufgekrempelten Ärmeln. Er hat nach wenigen Augenblicken das Rednerpult verlassen und spaziert über die Bühne, das Headset-Mikro nutzend. Ein wenig schaut es aus wie bei einer großen Werbepräsentation. Kogler erzählt ein wenig über die Entwicklungen der letzten Wochen. Kernaussagen: wenn es so klar ist, dass Blau nicht regieren soll in Österreich (nicht nur wegen Ibiza) dann haben alle anderen die Verpflichtung, nachzudenken, was man besser machen kann. Und: "Wir Grünen sind ja nicht auf der Flucht." Immer wieder spricht er über die "zwei Wahlgewinner" und zieht Vergleiche mit anderen Ländern, wo ebenfalls Konservative und Grüne im Ansehen zulegen.

Kogler holt weit aus, zieht über die FPÖ her ("Mittlerweile kann man ja das Urfahraner Jahrmarktszelt mit den Einzelfällen der FPÖ befüllen") und betont den Mangel an Alternativen: "Es macht einen Unterschied ob Türkis mit Blau regiert oder mit Grün." Bei Mercosur werde es keinen Umfaller geben wie bei CETA. In der Präambel zum Regierungsprogramm finde sich ein wesentlicher Satz: Wir sind die erste Generation, die die Auswirkungen der Klimakrise spürt, aber die letzte, die etwas dagegen tun kann. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um den Ausstieg aus der Fossilwirtschaft: "Wer soll das auf die Reihe bringen? Wer wenn nicht wir? Sonst ist wieder fünf Jahre nix."

Die Zeit sei reif für die österreichischen Grünen und die Grünen seien reif für ihre Zeit, schließt Kogler.

Es folgen weitere Redner aus dem Verhandlungsteam, die auf die Details des Bündnisses eingehen.

Livestream aus Salzburg

Die Chancen nutzen

Erste Rednerin ist die burgenländische Spitzenkandidatin Regina Petrik, Sie zieht kurz Bilanz über die vergangenen Monate und betont die Chancen, die sich durch eine Regierungsbeteiligung ergeben: Klimapolitik, Transparenz, vor allem aber die Chance, den politischen Kurs in den nächsten Jahren positiv zu beeinflussen.

Applaus für die Verhandler

Ein wenig chaotisch und ohne großen Pomp hat der Bundeskongress in Salzburg nun auch mit dem öffentlichen Teil begonnen. Zunächst geht es um Tagesordnung und Organisatorisches. Ein Abgeordneter aus Wien hätte gerne eine geheime Abstimmung - das ist nicht vorgesehen, kann aber später noch einmal vorgebracht werden. Unter Applaus treffen Werner Kogler und das künftige Regierungsteam ein. Kogler gibt fast allen die Hand, der Applaus hält minutenlang an - es gibt nur noch wenig Zweifel am Ausgang der Abstimmung.

Die Ereignisse der letzten Stunden

Nach der einstimmigen Empfehlung zur Annahme, die der Erweiterte Bundesvorstand der Grünen am Freitagabend getroffen hat, stehen die Chancen für ein Ja außerordentlich gut. Interessant bleibt zunächst, wie hoch die Zustimmung ausfallen wird.

Der Vormittag bei dem Kongress in Salzburg war der Information der Delegierten gewidmet, die Verhandler standen Rede und Antwort. Ab 13 Uhr dürfen Journalisten dann dabei sein. Angesetzt ist zunächst eine Rede von Bundessprecher (und Vizekanzler in spe) Werner Kogler. Dann folgt die Präsentation des Pakts durch die Verhandler und (nach einer Debatte) die Abstimmung darüber. Auch der Rest des Regierungsteams darf sich dann präsentieren, bevor sich alle fünf ebenfalls dem Votum der Delegierten stellen.

Kritische Stimmen

Beim Eintreffen in der Früh waren durchaus auch kritische Stimmen zu vernehmen, die sich daran stießen, dass die Grünen für das Bündnis mit der ÖVP über ihre Schmerzgrenze gegangen seien. Doch selbst die ehemalige ÖH-Vorsitzende Viktoria Spielmann, die im Vorfeld via Social Media ihr ablehnendes Stimmverhalten angekündigt hatte, ging vor Journalisten davon aus, dass es insgesamt eine breite Zustimmung zu dem Pakt geben werde.

Unter jenen, die sich - wenn auch mit Bauweh - zu einem Ja deklarierten, waren Personen, von denen auch anderes zu erwarten gewesen wäre: Etwa Niki Kunrath von der als besonders kritisch geltenden Wiener Landesorganisation oder auch einzelne Repräsentanten der Grünen Jugend. Ablehnung dürfte es wohl von den Minderheitenvertretern des "10. Bundeslands" geben.

Pakt trage "große grüne Handschrift"

Kogler verteidigte den Pakt mit der ÖVP, eine "große grüne Handschrift" sei darin erkennbar. Zweiflern empfahl er die genaue Lektüre des Programms, und im Übrigen werde die Regierungspraxis und die Änderung der politischen Kultur zeigen, wo der Unterschied zwischen Türkis-Blau und Türkis-Grün liege.

"Selbst bei einer Biobutter würde ich mich nicht unterbuttern lassen", meinte Kogler zu entsprechenden Kritikern. Er erinnerte an Vorhaben wie das Informationsfreiheitsgesetz, eine ökologische Steuerreform mit ersten Schritten bereits vor 2022 und generell den Ausstieg aus dem Fossil- und den Einstieg ins Solarzeitalter mit dem Jahr 2040.

Die Frage der präventiven Sicherungshaft wollte Kogler - flankiert mit seinen künftigen Regierungskollegen Leonore Gewessler, Rudolf Anschober, Alma Zadic und Ulrike Lunacek - auch auf Nachfrage nicht groß ausbreiten. Auch hier verwies er auf den Pakt, in dem auf Verfassungskonformität abgestellt werde. Er wolle sich nicht auf Schlagworte reduzieren lassen, meinte Kogler, "ich spiele da nicht mehr mit". Deutlicher wurde da seine Stellvertreterin Nina Tomaselli. In der "Presse" glaubt sie nicht, dass eine Sicherungshaft kommen wird. Sie geht davon aus, "dass das verfassungskonform nicht möglich ist, dass man Menschen nur aufgrund ihrer Gedanken oder aufgrund desse, was sie tun könnten, einsperrt".

"Auf Augenhöhe"

Dass die Grünen über keinen kontrollierenden Finanzstaatssekretär verfügen, begründete Kogler damit, dass es opportuner sei, sich Unterstützung in seinem eigenen Ressort zu sichern. Im Übrigen habe er mit dem designierten ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel eine gute Arbeitsbasis. Er, Kogler, werde zumindest in erster Zeit auch dessen Gegenüber in der Regierungskoordination sein. "Wir werden uns auf Augenhöhe begegnen", so Koglers Fazit.

Mit welcher Zustimmungsquote er am entscheidenden Bundeskongress am Samstag rechne, wollte Kogler vorab nicht sagen. Nach der einstimmigen Annahmeempfehlung durch den Erweiterten Bundesvorstand hatte er offen gelassen, mit welchem Ergebnis er rechnet. Mit einer Zweidrittelmehrheit wäre man "super unterwegs", doch "fünfzig Prozent und eine Stimme reichen auch". "