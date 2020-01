Die türkis-grüne Bundesregierung stellt in ihrem Programm ein neues Mietrecht in Aussicht. Die Maklerprovision für Mieter soll wegfallen und künftig nach dem Bestellerprinzip gestaltet werden.

© APA/Georg Hochmuth

Das türkis-grüne Regierungsprogramm hält im Bereich von Immobilien und Wohnen eine Änderungenbereit. So soll die Maklerprovision für Mieter wegfallen und künftig nach dem Bestellerprinzip gestaltet werden. Das Thema hat eine durchaus turbulente Vorgeschichte: Denn die ÖVP hatte im Wahlkampf ihre Position geändert und erklärt, dass die Maklerprovision künftig de facto nur mehr vom Vermieter bezahlt werden solle. Ein solches "Bestellerprinzip", also dass das Honorar derjenige zahlt, der die Leistung auch bestellt, gibt es unter anderem in Deutschland. Derzeit dürfen Immobilienmakler in Österreich Mietern bis zu zwei Monatsmieten als Provision verrechnen.