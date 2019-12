Facebook

Josef Smolle © Ballguide

Mit dem Abgang von Juliane Bogner-Strauß in die steirische Landesregierung wird auch ein ÖVP-Mandat im Nationalrat frei. Nachrücken wird der ehemalige Rektor der Grazer Medizin-Uni, Josef Smolle. Smolle hatte die ÖVP schon in der vorigen Periode im Nationalrat vertreten und kann nun wieder in das hohe Haus einziehen.