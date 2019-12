Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine Saab 105 in Linz-Hörsching © Bundesheer/Michael Miller

Zumindest eine gute Nachricht gibt es für die österreichischen Luftstreitkräfte: Der Totalausfall der Düsentrainer Saab 105 wegen festgestellter Risse in Bolzen dürfte nicht so lange dauern, wie zunächst befürchtet. Noch im ersten Quartal des nächsten Jahres, also spätestens im März, sollen die 50 Jahre alten Flieger wieder vom Militärflugplatz Linz-Hörsching aufsteigen.