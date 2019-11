FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl kündigte den Ausschluss des ehemaligen Parteichefs noch für den heutigen Samstag an. Der ÖVP wirft er Wählerverrat vor.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Herbert Kickl: "Das Maß ist voll" © APA/HERBERT PFARRHOFER

Die FPÖ will das Kapitel um den ehemaligen Parteichef Heinz-Christian Strache schnellstmöglich abschließen und das einfache Parteimitglied aus der Freiheitlichen Partei ausschließen. Laut Herbert Kickl soll es nur noch wenige Stunden dauern, bis dieser Beschluss gefasst und umgesetzt wird. Das sei für alle Beteiligten das Beste. Dies kündigte der FPÖ-Klubobmann im Gespräch mit Klaus Webhofer für Ö1 an.

Es gebe nur einen einzigen Menschen, der glaube, dass Ibiza und seine Folgen keinen Schaden für die FPÖ verursacht habe - und das sei Strache selbst. "Irgendwann einmal ist das Maß voll", sagte Kickl wörtlich.

Den Zustand der FPÖ sieht Kickl "im schlechteren Mittelfeld, aber mit der Möglichkeit rasch wieder nach oben zu kommen." Dass ein Ausschluss Straches aus der FPÖ dieser Schaden könnte, weil Strache in Wien dann mit einer eigenen Liste antreten könnte, verneint Kickl. Denn Strache würde dies so oder so machen, wenn er die Gelegenheit dazu sehe.

Außerdem wirft er dem ehemaligen Koalitionspartner ÖVP den "größten Wählerverrat der Zweiten Republik" vor, weil diese nun mit den Grünen koalieren wolle und damit "Hundert Kompromisse" eingehen, anstatt einen einzigen mit der FPÖ: nämlich das Innenministerium. Das sei ein "freiheitlicher Anspruch". Der vormalige Innenminister würde diese Aufgabe gerne wieder übernehmen.

Würden Koalitionsverhandlungen zwischen Türkis und Grün scheitern, stünde die FPÖ bereit - aber nur, wenn Kurz die blauen Vorbedingungen akzeptiere. Welche Vorbedingungen das genau sind, ließ Kickl offen.

Wunschdenken

Das dürfte aber zumindest vorerst Wunschdenken bleiben. Die FPÖ hat sich mit der Ibiza-Affäre und einigen weiteren Skandalen selbst ins Out befördert.