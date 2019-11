Facebook

Aufgrund unserer demografischen Situation ist der Handlungsbedarf im Bereich der Langzeitpflege evident“, betonte am Montag Sozialministerin Brigitte Zarfl bei einer Studienpräsentation in Wien. Gleich zwei umfangreiche Untersuchungen hatte das Ministerium in Auftrag gegeben – eine zur zukünftigen Finanzierung von Langzeitpflege, eine zum künftigen Bedarf an Pflegepersonal. Die Ergebnisse sollen eine weitere Grundlage für die Vorbereitung weiterer Maßnahmen auf Ebene des Bundes und der Länder darstellen.