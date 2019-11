Geladene Waffe im Porsche Polizei beschlagnahmt Dornauers Jagdgewehr

Laut Tiroler Tageszeitung ließ Tirols SPÖ-Chef Dornauer am Innsbrucker Flughafen sein geladenes Jagdgewehr bei geöffnetem Fenster im Porsche liegen.

© APA/EXPA/JAKOB GRUBER

Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer sorgt wieder einmal für Aufsehen. Laut Tiroler Tageszeitung wurde sein Jagdgewehr am Sonntag von Polizeibeamte in Innsbruck beschlagnahmt. Außerdem wurde der passionierte Jäger mit einem vorübergehenden Waffenverbot belegt.

Konkret besteht der Verdacht, dass Dornauer sein Jagdgewehr am Sonntag nicht ordnungsgemäß verwahrt hat. Die Flinte befand sich nicht in einem versperrten Waffenschrank, sondern im Porsche des SPÖ-Funktionärs. Und der SUV war laut TT beim Innsbrucker Flughafen geparkt. Mit einem geöffneten Fenster und einer somit frei zugänglichen Tasche auf der Rückbank, in der sich das geladene Gewehr befand. Beamte der Polizeiinspektion Flughafen wurden auf den Wagen mit dem offenen Fenster aufmerksam. Als sie die Tasche vor etwaigen Dieben sichern wollten, entdeckten sie den brisanten Inhalt.

Das Jagdgewehr wurde sichergestellt und der SPÖ-Chef mit einem vorübergehenden Waffenverbot belegt.