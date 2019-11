Facebook

Das Mobiltelefon ist inzwischen zu einem echten Lebensbegleiter geworden. Egal ob Telefonat, E-Mail oder Chat, ein großer Teil der täglichen Kommunikation läuft inzwischen über das Smartphone. Und so überrascht es nicht, dass ein Handy auch in der Casinos-Causa fast die Rolle eines „Kronzeugen“ einnimmt – jenes von Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Im August wurde es ihm im Zuge einer Razzia abgenommen. SMS- und Chat-Verläufe wurden detailliert ausgewertet und fanden den Weg an die Öffentlichkeit. Aber wie kommen die Ermittler zu den Daten?