10 Uhr Kurz gibt ÖVP-Entscheidung zu Türkis-Grün bekannt

Sebastian Kurz © APA/AFP/JOE KLAMAR

Nach den Grünen ist die ÖVP am Wort. Um zehn Uhr wird Parteichef Sebastian Kurz bekannt geben, ob die Volkspartei in Koalitionsverhandlungen mit den Grünen tritt. Gestern abends versammelte Kurz die Parteigranden, darunter die Landeshauptleute, in der Parteiakademie in Meidlung. Alles andere als ein klares Votum für den Start der Gespräche wäre eine Überraschung.

"Wir wollen den Schritt wagen"

Nach fünfstündigen Beratungen hatte sich am Sonntag der 27-köpfige Bundesvorstand der Grünen für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP ausgesprochen – einstimmig.

„Wir wollen den Schritt wagen“, erklärte Grünenchef Werner Kogler in einer Pressekonferenz. „Unsere Hand zur ÖVP ist ausgestreckt. Wie das ausgeht, wissen wir nicht.“ Kogler machte auch klar, dass seine Partei nicht zögern würde, vom Tisch aufzustehen. „Wir werden es tun, sollte es den Versuch geben, wie 2003 schwarz-blaue Politik mit grünem Mascherl zu machen.“

Kogler bemüht Max Weber

Angesichts der tiefen inhaltlichen Kluft zwischen Grünen und ÖVP strich Kogler die Kompromissfähigkeit hervor. „Wir dürfen in einer Demokratie nicht den Kompromiss denunzieren.“ In Anspielung auf interne Vorbehalte angesprochen, bemühte er Max Weber: „Es ist ein großer Unterschied zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik.“



Einigung erst im neuen Jahr?

Bereits morgen dürften ÖVP und Grüne die Eckpunkte der Koalitionsverhandlungen fixieren, also Ort, Zeitplan, Struktur. In grünen Kreisen der Grünen geht man davon aus, dass die Verhandlungen, sofern sie von Erfolg begleitet sind, erst nach Weihnachten zum Abschluss kommen. „Wir haben derzeit ohnehin eine Regierung, die gute Arbeit leistet“, dämpft man die Erwartungen auf einen schnellen Abschluss.