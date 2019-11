Die Kleine Zeitung lädt kommende Woche am Dienstag, 12. November ab 18.30 Uhr zur ersten Live-Konfrontation vor der Wahl. Danach gibt es die "Spitzengespräche". Hier geht's zur Anmeldung. Für 15. November ist der vorgezogene Wahltag anberaumt.

Unser Team im Wahl-Studio: Videochef Markus Leodolter, Claudia Gigler, Ernst Sittinger © Nadine Grün

Zwei Wochen vor der Landtagswahl steigt die Spannung – und die Kleine Zeitung ist mittendrin: Die Vertreter aller sechs wahlwerbenden Listen treffen am kommenden Dienstag erstmals zu einer „Elefantenrunde“ in Graz zusammen. Wir übertragen live und laden unsere Leserinnen und Leser auch ein, persönlich an der Debatte teilzunehmen.