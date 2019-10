Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

Bundeswirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer stellt den Grünen als Koalitionsbedingung, sie müssten für Klimainvestitionen auch rasche Verfahren akzeptieren. Es sei "genug Geld da" für Investitionen in Klimaschutz bei Mobilität, Infrastruktur und erneuerbarer Energie, "doch muss man das dann auch zu Ende denken und dafür rasche Genehmigungsverfahren akzeptieren", sagte Mahrer Donnerstag Abend in Klagenfurt bei der 66-Jahr-Feier der größten Kärntner Wirtschaftstreunhänderkanzlei APP. "Wenn Österreich ein Garten der Zukunft sein will, dann muss wer A sagt, auch B sagen." Mahrer sprach diese Koalitionsbedingung an, ohne sich auf eine Präferenz für Türkis-Grün festzulegen: "Die Farbenspielerei ist nicht so wichtig, am Ende mus ein gutes rot-weiß-rotes Paket herauskommen."