ÖVP-Chef Sebastian Kurz will mit Grünen und Neos noch länger sondieren. Die SPÖ steht nur noch für „exklusive Verhandlungen“ zur Verfügung.

Sebastian Kurz und Werner Kogler: Man will jetzt einmal näher kennenlernen © APA/HELMUT FOHRINGER

Heute wird der ehemalige und vermutlich auch künftige Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) seine Sondierungsgespräche fortsetzen. An der Reihe sind Grüne und Neos, und die Gespräche mit ihnen werden sich über mehrere Runden erstrecken, kündigte Kurz bereits an. Man kenne sich auch persönlich noch nicht so gut, „daher wird das länger dauern“.