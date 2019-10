Facebook

Philippa und Heinz-Christian Strache © (c) APA/HANS KLAUS TECHT (HANS KLAUS TECHT)

Das berichtete die Gratiszeitung "Heute" unter Berufung auf Informationen aus der blauen Vorstandssitzung am Dienstag. Aus der Partei gab es auf Anfrage der APA zum wiederholten Mal keine Auskunft darüber. Begründet wurde das mit "Datenschutz".

Keine Angaben zur Höhe des Gehalts

Philippa Strache selbst wollte in einem "Heute"-Interview kurz vor der Nationalratswahl über die Höhe ihres Gehalt keine Angaben machen, entrüstete sich aber über eine "konstruierte Neiddebatte". "Ich steige auf diese konstruierten Neiddebatten nicht ein. Hier versucht man, nun auch mich vor der Wahl in ein schlechtes Licht zu rücken. Aber auch diese Gerüchte stehe ich durch. Ich beziehe seit rund drei Jahren über den FPÖ-Klub ein Gehalt für meine Arbeit. Daraus haben wir aber nie ein Geheimnis gemacht. Gerüchte und Anpatzversuche sollten in der Politik nie auf der Tagesordnung stehen", so Strache vor einer Woche.

Wie "Heute" aus mehreren Quellen erfuhr, wurde Straches Gehalt in der Vorstandssitzung mit 9.500 Euro im Monat beziffert. Das löste viel Unmut aus, denn Strache hatte mehrfach betont, ihre Rolle als Tierschutzsprecherin ehrenamtlich auszuüben, schreibt die Zeitung.

Erhält Philippa Stache Mandat?

Dem Vernehmen nach soll heute eine Entscheidung fallen, ob Frau Strache tatsächlich ein Mandat erhält, sie selbst darauf verzichtet oder es ihr von der Partei verwehrt wird.