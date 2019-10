Kleine Zeitung +

Kommentar Die grüne Freiheit, die er meint: Die Signale des Werner Kogler

Die Grünen sind die einzige Partei, die schon zwei Tage nach der Wahl sehr genau wissen, wohin sie wollen. Das gibt ihnen die Chance, die Politik in eine neue Richtung zu lenken, in Österreich wie in Europa.