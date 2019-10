Facebook

Heinz-Christian Strache: Vorbei die Zeiten, in denen er den Schritt vorgab © APA/ERWIN SCHERIAU

Es war ein weinerlicher Abgang, und man kann es der einst so erfolgreichen Leitfigur der FPÖ gar nicht verdenken. Er betonte, man könne sich gar nicht vorstellen, was seine Frau Philippa in den letzten Monaten alles aushalten musste, und schon allein ihr sei er es schuldig, dass er sich zurückziehen müsse aus der Politik.