FPÖ Nach deutlichen Verlusten: Vilimsky will Neustart für die FPÖ

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

FPÖ-Medienzentrum: Riesiger Medienandrang, die Politiker fehlen © APA/HANS KLAUS TECHT

FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky will angesichts der ersten Hochrechnungen einen Neustart für seine Partei. Man müsse "neue Gesichter in verantwortungsvolle Rollen holen" , sagte er am Sonntag in einer ersten Reaktion. Zudem müsse man nun eine "Wählerrückholaktion" starten, die sicher nicht wieder zehn Jahre dauern werde. Bei der kommenden Koalition sei ÖVP-Chef Sebastian Kurz am Zug.

"Es enttäuscht mich auf der einen Seite", kommentierte Vilimsky die Verluste für die Freiheitlichen. Allerdings zeige es auch, dass die "rot-weiß-rote Wählerburg uneinnehmbar" sei. Parteichef Norbert Hofer und der geschäftsführende Klubobmann Herbert Kickl hätten sich als Doppelspitze "hervorragend bewährt".

Das voraussichtliche Wahlergebnis zeige aber auch, "dass wir einen Neustart machen müssen", so Vilimsky. Ebenso kommunikativ wie auch im Controlling der Partei. Man müsse die Partei reformieren und sei "Opfer eines ordentlichen Gewitters" geworden. Und: Trotz massiver Angriffe gebe es, das "17 Prozent rot-weiß-rote-Wählergebäude. Und das hält."



Mehr Reaktionen

Für einen "Neustart" der FPÖ hat sich am frühen Sonntagabend auch Udo Landbauer, der Landesobmann der niederösterreichischen Freiheitlichen ausgesprochen. Die Wähler hätten der Partei "die gelbe Karte gezeigt".

Das Ergebnis der Nationalratswahl sei angesichts der Vorfälle in den vergangenen Wochen "keine Überraschung", führte Landbauer in einer Aussendung weiter aus. Es handle sich um ein "klares Warnsignal der Wähler". Nachsatz: "Es gibt nichts schönzureden."

"Katastrophales Ergebnis"

Der Chef der Tiroler FPÖ, Markus Abwerzger, hat sich nach der ersten Hochrechnung der Nationalratswahl klar dafür ausgesprochen, in Opposition zu gehen. Das Ergebnis zeige einen "klaren Wählerwillen", sagte Abwerzger im Gespräch mit der APA. Parteichef Norbert Hofer sitze fest im Sattel, eine Debatte müsse man dagegen über den ehemaligen Obmann, Heinz-Christian Strache, führen, sagte er.

Für einen Parteiausschluss Straches wollte sich Abwerzger aber noch nicht aussprechen, sondern erst die Parteigremien am Dienstag zusammenkommen lassen. Die derzeitige Doppelspitze, bestehend aus Norbert Hofer und Herbert Kickl, halte er dagegen für richtig, "sonst wäre das Ergebnis noch schlechter ausgefallen", meinte der Tiroler FPÖ-Chef.

Absage an die Koalition

Vilimsky sieht die Zukunft der FPÖ angesichts des schwachen Wahlergebnisses in der Opposition. "Aus meiner Sicht ist das kein klarer Auftrag, die Koalition fortzusetzen", sagte Vilimsky im ORF. Dafür habe der Wähler die FPÖ zu wenig gestärkt. Auch der langjährige FP-Politiker Andreas Mölzer empfahl der Partei den Gang in die Opposition.

Hinter verschlossenen Türen

Bis zu Vilimskys Auftritt waren die prominentesten Vertreter, die sich vor die Kameras trauten, die beiden Bundesgeschäftsführer Joachim Stampfer und Hans Weixelbaum. Hinter verschlossenen Türen waren neben den beiden Listenersten, Parteichef Norbert Hofer und Herbert Kickl, etwa Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp.

Das Feiern wollen sich die Blauen trotz des desaströsen Ergebnisses nicht verbieten lassen. Die Wahlparty Sonntagabend in der "Prater Alm" sollte dennoch stattfinden. Dort wird auch - zu späterer Stunde - die Parteispitze erwartet.

Viele Journalisten, kaum Funktionäre

Vor den ersten Hochrechnungen rüsten die Parteien und bereiten alles für die Wahlpartys vor. Im FPÖ-Medienzentrum in der Doblhoffgasse in Wien soll es hier bis 17 Uhr sehr eng werden, wie unsere Kollegin vor Ort berichtet. Angeblich haben sich sehr viele Journalistinnen und Journalisten akkreditiert. Abwesend war die internationale Presse - was aber nicht auf Desinteresse zurückzuführen war: Aus Platzgründen waren nur österreichische Journalisten zugelassen.

Ein erster Eindruck: Bereits 40 Wahlberichterstatter sind schon eingetroffen. Funktionär sei noch keiner in Sicht. Laut FPÖ soll sich im Laufe des Abends auch nur FPÖ-Generalsekretör Harald Vilimsky in die Journalistenhöhle wagen, um die Hochrechnungen zu verfolgen. Auch von FPÖ-Fans fehlt noch jede Spur. Erster Eindruck: "Die würden hier aber auch nicht mehr hereinpassen."