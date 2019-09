Hochrechnung ÖVP triumphiert, Grüne sehr stark, SPÖ und FPÖ brechen ein

Auf über 37 Prozent kommt die ÖVP laut den ersten Hochrechnungen von ARGE Wahlen und SORA, das bedeutet 5,5 Prozentpunkte mehr als 2017.

In seiner ersten Wahl hatte Kurz zwar noch mehr zugelegt - um 7,5 Prozentpunkte auf 31,5 Prozent. Und er kam auch heuer nicht einmal in die Nähe des Rekords des vorigen ÖVP-Kanzlers Wolfgang Schüssel, der 2002 mit plus 15,4 auf 42,30 Prozent der Volkspartei erstmals seit 1966 den ersten Platz verschafft hatte.