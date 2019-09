Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Spitzenkandidaten bei der letzten ORF-Elefantenrunde © Georg Hochmuth/APA/picturedesk.c

Tag der Entscheidung mit vielen offenen Fragen: Wie deutlich wird Sebastian Kurz voran sein? Verliert die SPÖ Platz 2 an die Freiheitlichen? Fliegt Peter Pilz aus dem Nationalrat? Die Kleine Zeitung liefert Ihnen die Antworten - in einer ganztägigen Live-Berichterstattung.

6,4 Millionen Wahlberechtigte

Die Stimmabgabe für die Nationalratswahl läuft auf vollen Touren: Seit 8.00 Uhr haben 9.499 der insgesamt 10.180 Wahllokale geöffnet. Viele der 6,4 Millionen Wahlberechtigten haben schon gewählt: Nicht nur die Frühaufsteher, sondern auch die Briefwähler. Deren gibt es heuer so viele wie nie zuvor - und sie könnten den Ausschlag geben, wenn die Urnenwahl am Sonntag ein knappes Ergebnis bringt.

Erstmals wurden mehr als eine Million - genau 1.070.933 - Wahlkarten beantragt. Damit wird nach Schätzungen der ARGE Wahlen-Hochrechner ein Fünftel der Stimmen per Briefwahl oder - ein kleiner Teil - auch mit Wahlkarte in "fremden" Wahllokalen abgegeben. Sind Rücklauf und Beteiligung annähernd so hoch wie 2017, werden im vorläufigen Endergebnis, das Sonntagabend verkündet wird, noch rund 950.000 gültige Stimmen fehlen.

Ausgezählt werden diese Stimmen erst in der Woche nach der Wahl: Am Montag die der "klassischen Briefwähler", die den allergrößten Anteil ausmachen. Am Donnerstag werden die Wahlkarten und ein kleiner Teil der Briefwahlstimmen, nämlich jene, die am Sonntag in einem Wahllokal in einem "fremden" Wahlkreis abgegeben wurden, ausgewertet.

Verteilt werden bei der Wahl 183 Mandate. Der neue Nationalrat mit den neu gewählten Abgeordneten tritt erstmals am 23. Oktober zusammen - und zwar wieder im Ausweichquartier in der Hofburg. Denn das Parlamentsgebäude am Ring wird immer noch renoviert.

Wahlstudio ab 16.45 Uhr

Ab 9 Uhr früh tickern wir auf www.kleinezeitung.at alles Wissenswerte zum Wahltag, von der Stimmabgabe der Spitzenkandidaten bis zum vorläufigen Endergebnis. Wir servieren Ihnen laufend Fotos, Videos, O-Töne und Splitter aus der Steiermark, Kärnten und Wien und schalten um 16.45 Uhr in unser großes Wahlstudio in die Hofburg. Antonia Gössinger wird dort gemeinsam mit den Chefredakteuren und Innenpolitikchefs der „Presse“ und Bundesländerzeitungen die erste Hochrechnung analysieren und alle Spitzenkandidaten zum Interview bitten.

Parallel dazu schnellen um Punkt 17 Uhr die Grafiken auf der Website in die Höhe: Wir liefern Ihnen alle Ergebnisse dieses Tages, von der kleinsten Gemeinde bis zur Mandatsverteilung und rechnerisch möglichen Koalitionsvarianten.

Wer sich allerdings nicht durch den Zahlendschungel kämpfen will, kann auf ein besonderes Service zurückgreifen: Den Abonnenten unseres Eil-Newsletters bzw. der Push-Nachrichten schicken wir nämlich alle relevanten Infos und Ergebnisse direkt in Ihr Postfach oder auf den Startbildschirm des Handys. Während im Studio in Wien namhafte Politexperten eine Einordnung des Wahlergebnisses vornehmen, rücken wir auch in den Regionen aus: Von Lienz bis Leibnitz sind die Redakteure unserer 18 Regionalausgaben unterwegs, um Stimmungsbilder und Reaktionen einzuholen.

Und was tut sich in den Parteizentralen der Länder? Natürlich sind wir auch hier vor Ort und sammeln die wichtigsten Sager des Abends.

Abgerundet wird unser Angebot vom dreiköpfigen Social- Media-Team, das rund um die Uhr die sozialen Netzwerke beobachtet und die zentralen Postings extrahiert. Auf Facebook, Instagram und Twitter präsentieren wir zum Finale das Best-of des Wahlabends inklusive eines spannenden Blicks hinter die Kulissen der Hofburg.