Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen aktiven Polizisten. Er soll sich als Informant an der Organisation der Falle auf Ibiza beteiligt haben.

Ein wesentlicher Teil der Ermittlungen der Soko Ibiza konzentriert sich darauf, die Hintermänner zu enttarnen. Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache war auf der Ferieninsel Ibiza in eine Falle gelockt worden: Eine vermeintliche Oligarchin winkte mit Investitionen, Strache und Ex-Klubobmann Johann Gudenus verstrickten sich in allerlei Absichtserklärungen in Bezug auf Zugeständnisse in Zusammenhang mit Investitionen bis hin zur "feindlichen" Übernahme der Kronen-Zeitung. Das Treffen wurde heimlich gefilmt. Die Affäre führte zum Rücktritt Strache, zur Ausrufung von Neuwahlen und zur Abwahl auch von Kanzler Sebastian Kurz im Parlament.

Im Vorfeld muss es Leute im direkten Umfeld von Heinz-Christian Strache gegeben haben, die den Initiatoren des Videos Details über sein höchstpersönliches Lebensumfeld verrieten. Unter Verdacht steht unter anderem der ehemalige Leibwächter, der nun verhaftet wurde.

Der ehemalige Leibwächter steht seit geraumer Zeit im Visier der Ermittler. In der Nacht auf heute wurde er nun angeblich verhaftet - eine Bestätigung der Staatsanwaltschaft steht noch aus. Der Fahrer und enge Vertraute von Strache soll laut "Presse" 2014 trotz schwerer Krankheit von Strache fallen gelassen worden sein.

Seit Jahren sammelt der nun verhaftete Ex-Bodyguard offenbar belastendes Material über Strache. So auch die üppigen Spesenabrechnungen, die nun zu Ermittlungen wegen Untreue gegen den Ex-Vizekanzler geführt haben. Bereits im Jahr 2015 habe er sein Material weitergeben wollen, verlangte aber Geld dafür. Das sei für die Staatsanwaltschaft ein Deal gewesen, auf den sie sich nicht einlassen habe können. Aber jedenfalls ist der Mann offenbar seither amtsbekannt.

Zu einem früheren Zeitpunkt war berichtet worden, dass der Leibwächter später für den Wiener Anwalt gearbeitet habe, der im Verdacht steht, für die Produktion des Videos verantwortlich zu sein. Zumindest ist er mit den Hintermännern des Ibiza-Videos bekannt. Aus dem Umfeld dieser Hintermänner stammt angeblich auch die anonyme Anzeige, die zur Überprüfung der Stracheschen Spesenabrechnungen geführt hat.

Unklar ist, was zur Verhaftung des Mannes geführt hat. Um ca. 23.30 Uhr soll eine Hausdurchsuchung bei ihm stattgefunden haben, offenbar im Bemühen, das gesamte Material zu sichern.

Strache selbst sagt zu den jüngsten Vorwürfen rund um seine Spesenabrechnungen, da sei nichts dran. Er ortet "eine weitere gezielte Schmutzkübelkampagne" gegen ihn und seine Familie.