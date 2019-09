Umfrage für Verteidigungsministerium: Staat soll mehr Geld in den Umweltschutz investieren, aber auch für das Bundesheer. Letzteres wird primär als Katastrophenhelfer wahrgenommen.

Das Bundesheer im Hochwassereinsatz in Kärnten © APA/BUNDESHEER/GORUP

Den durch die Erderwärmung ausgelösten Klimawandel sehen die meisten Österreicher als die für sie derzeit größte Bedrohung. 61 Prozent der Befragten einer aktuellen Studie des "market instituts" im Auftrag des Verteidigungsministeriums sehen sich dadurch „stark“ oder „eher bedroht“. Danach folgen die Bedrohung durch steigende Preise (48 Prozent), die Verbreitung von Falschinformationen, also "Fake News" (47 Prozent) und große Naturkatastrophen (40 Prozent). Die Zuwanderung nach Österreich sehen 35 Prozent der Befragten als Bedrohung. Szenarien wie „Krieg in Europa“ und „Zerfall der EU“ rangieren ganz am Ende dieser Liste.