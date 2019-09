Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Pilz, Rendi-Wagner, Kogler, Meinl-Reisinger, Kurz, Hofer © APA/GEORG HOCHMUTH

So sehr sich die Gegner der ÖVP auch abrackern, an

der Spitzenposition der Volkspartei in der Wählergunst ändert sich

nichts. Die ÖVP rangiert in zwei neuen Umfragen bei 35 Prozent und

damit kaum einholbar vor der SPÖ, die zumindest einen gewissen

Respektabstand auf die FPÖ gewonnen haben dürfte. Starke Ergebnisse

wurden für Grüne und NEOS ausgewertet.

Ein besonders großes Sample weist eine Umfrage von Karmasin

Research & Identity für den TV-Sender Puls 24 auf, für die 3.000

Menschen befragt wurden. Die ÖVP liegt bei 35 Prozent, die SPÖ bei

22, die Freiheitlichen bei 19, die Grünen bei zwölf und die NEOS bei

neun Prozent. Praktisch ident sind die Ergebnisse der Umfrage von

Research Affairs für die Tageszeitung "Österreich" mit einem Sample

von 511. Einzig für die Grünen werden elf statt zwölf Prozent

ausgewertet. Die Liste JETZT hat in beiden Umfragen aktuell keine

Chance auf den Parlamentseinzug.