Jörg Leichtfried (SPÖ): "Wir warten auf einen Vorschlag, ob wir etwas gegen die Identitären tun können, und was." © APA/HANS PUNZ

Auf Antrag der SPÖ und mit Mehrheit beschloss der Sicherheitsrat am Mittwoch zwei Anträge zur weiteren Vorgangsweise in Zusammenhang mit einem allfälligen Verbot der Identitären:

Innenminister Wolfgang Peschorn wird "aus gegebenem Anlass" ersucht, bereits für das laufende Jahr wieder einen Rechtsextremismusbericht vorzulegen und das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung personell so auszustatten, dass eine lückenlose Überwachung der rechtsextremen Szene emöglicht wird.

In der Begründung wird angeführt, dass nach 467 Rechtsextremisten in Deutschland gefahndet werde, wovon sich einige vermutlich in Österreich aufhielten. Ex-Innenminister Herbert Kickl habe im Wege einer parlamentarischen Anfrage zu Protokoll gegeben, dass ihm kein entsprechender Sachverhalt bekannt sei. "Das lässt den Schluss zu, dass die rechtsextreme Szene in Österreich nicht ausreichend überwacht wird." Zahlreiche weitere Sachverhalte stützten diesen Befund.

Verbot der Identitären

Im zweiten Antrag geht es konkret um das Verbot der Identitären: Innen- und Justizminister werden ersucht, einen Bericht über die grundrechtlichen Auswirkungen eines solchen Verbotes bzw. daraus sich ergebenden Regelungsmöglichkeiten im Nationalrat vorzulegen. Anlass war die Ankündigung der ÖVP, noch vor den Wahlen einen Antrag auf Novellierung des Vereinsgesetzes im Nationalrat einzubringen, die ein Verbot des Vereins der Identitären beinhaltet. Mit diesem Antrag wird man jetzt vermutlich zuwarten, da auch die ÖVP für die Prüfung durch die Regierung gestimmt hat. Nur die FPÖ stimmte dagegen.

In der Begründung des Antrags, der schließlich ebenfalls mit Mehrheit angenommen wurde, hatte die SPÖ geltend gemacht, dass sich zwar einerseits eine "wehrhafte Demokratie" gegen jene Akteure wehren können solle, die diese Demokratie und den Rechtsstaat letztlich unter Ausnützung der Grundrechte bekämpfen wolle. Gleichzeitig stünden aber Einschränkungen des Grundrechts der Vereinigungsfreiheit unte reinem strengen Gesetzesvorbehalt und seien nur zulässig, wenn ansonsten die Aufrechterhaltung der Ordnung gefährdet oder Verbrechen zu befürchten wären bzw. die Rechte und Freiheiten anderer beeinträchtigt würden.

Recht auf Vereinigungsfreiheit

Eine Änderung des Vereinsgesetzes per explizitem Verbot einer bestimmten Vereinigung bewege sich grund- und verfassungsrechtlich auf sensiblem Boden. Daher, so der stellvertretende Klubchef der SPÖ, der den Antrag eingebracht hatte, habe man Innen- und Justizminister um eine Klärung ersucht. Man warte nun auf einen Vorschlag, "ob wir etwas tun können, und was konkret", um den Identitären Einhalt zu gebieten.