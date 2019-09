Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Klimawandel bedroht die Gletscher © APA/HANS KLAUS TECHT

Knapp drei Wochen vor den Wahlen steigen Österreichs Top-Klimaforscher in den Ring. Eine Premiere: Noch nie zuvor haben mehr als 70 Wissenschaftler einen umfassenden Leitfaden für eine künftige Regierung geliefert. "Wir wollen politisch relevant sein," sagt Koordinator Mathias Kirchner zu dem ungewöhnlichen Schritt. Der in mehreren Monaten erarbeitete "Referenzplan" soll Basis für den nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP) werden, den Österreich bis Jahresende bei der EU-Kommission in Brüssel abliefern muss. Zudem will das Climate Change Center Austria (CCA) kurz vor der Wahl die konkrete Klimaschutz-Kompetenz aller Parteien bewerten. "Wann, wenn nicht jetzt, gerade weil derzeit viel Nebel erzeugt wird," kritisiert Gottfried Kirchengast, Klimaforscher am der TU Graz oft gewisse Angstmache im Wahlkampf.