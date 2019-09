Facebook

Kurz und Cyber-Experte Kravitz bei der kurzfristig einberufenen Pressekonferenz Donnerstagfrüh © APA/JOHANNES BRUCKENBERGER

Die ÖVP sieht sich im Wahlkampf zur Nationalratswahl am 29. September als Opfer eines Cyber-Angriffs. Nach den jüngsten Veröffentlichungen interner Dokumente über die Parteispenden und Finanzen der ÖVP haben Experten der Cyber-Security-Firmen SEC Consult und CyberTrap in den vergangenen Tagen die IT der Volkspartei überprüft.